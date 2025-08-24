Kırıkkale’de Üç Hükümlü Yakalandı

KIRIKKALE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Kırıkkale’de jandarma birimleri, yürüttükleri operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 hükümlüyü yakaladı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmalarıyla bu şahısların yakalandığı belirtildi.

HÜKÜMLÜLERİN SUÇLARI VE CEZALARI

Operasyonlar sırasında, M.Y. (36) kişisinin “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan toplamda 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı saptandı. Bunun yanı sıra, B.A. (36) isimli kişinin “Konut Dokunulmazlığının İhlali” ve “Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası, A.M. (26) isimli şahsın ise “Sincan Açık Cezaevinden Firar” ile “Bir Yabancıyı Ülkeye Sokmak veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlamak” suçlarından 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

HAPİSHANEYE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin suçla mücadelede kararlılıkla ilerlediğinin bir göstergesi olarak kaydedildi.