Kırıkkale’de Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yapıldı

ORMAN HAFTASI ETKİNLİKLERİYLE FİDAN DAĞITIMI YAPILDI

Kırıkkale’de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında halka ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Çevre bilincini artırmak ve yeşil alanları çoğaltmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, önemli bir adım oldu. Orman Haftası çerçevesinde, Nur Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas etkinliğe katıldı ve fidan dağıtımı yapıldı.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından cami önünde kurulan stantta, farklı türlerde fidanlar vatandaşlara ücretsiz sunuldu. Bu organizasyon ile birlikte hem vatandaşların doğaya olan ilgileri artırılıyor hem de çevreye duyarlılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca bu tür etkinlikler aracılığıyla Kırıkkale’deki yeşil alanların genişletilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.