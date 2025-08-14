Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN FIRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü ele geçiriliyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, aranan kişilerin yakalanması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 2 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan B.K. isimli hükümlü yakalanıyor. Firari hakim, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim ediliyor.

Kırıkkale’de Kargo Kamyonu Çarpıştı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda kargo kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanma olmaksızın maddi hasar meydana geldi.
Sungurlu’da Otomobil Ağaçla Çarpıp Yaraladı

Sungurlu'da kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarptı. Sürücü yara almazken, yolcular S.K. ve H.U. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

