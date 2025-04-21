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Kırıkkale’de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURULDU

Kırıkkale’de, ikametlerinde uyuşturucu madde bulunduran iki şüpheli ile ilgili adli işlemler başlatıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sokak satıcılarına yönelik mücadelesine devam ediyor.

ADLI İŞLEM BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.E.A. ve Ş.T. isimli şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramada, 115 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bu doğrultuda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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