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Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin Hap Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Kırıkkale’de düzenlenen bir jandarma operasyonunda, 2 bin 86 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyon sırasında bir şüpheli gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu madde ticareti üzerine yürütülen çalışmalara devam ediyor.

ŞÜPHELİ VE BULGULAR

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’nin Güzeltepe Mahallesi’nde, 39 yaşındaki B.B. isimli şüphelinin yaşadığı evde gerçekleştirilen adli aramada, 2 bin 86 adet sentetik ecza hap, 2 cep telefonu ve suçtan elde edilen 102 bin TL nakit para bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve burada tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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