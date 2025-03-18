Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMALAR

Kırıkkale’de son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, yedisinin hakkında adli işlem başlatılıyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 11-17 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik bir dizi operasyon düzenliyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Yapılan operasyonlar sırasında 13 adet sentetik ecza, 7,46 gram metamfetamin ve 0,83 gram sentetik kannabinoid gibi uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. Gözaltına alınan sekiz şüpheli hakkında anında adli işlem başlatılırken, bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıyor.