Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

KIRIKKALE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kırıkkale’de bir şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalanmasının ardından tutuklandı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda uyuşturucu ticareti ile ilgili bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU VE ALET BULUNDU

Yapılan operasyonda, S.Ş. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramada 34.91 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.