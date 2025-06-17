Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırıkkale’de, polis ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespit edilmesine yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi. Bu süreçte, 646 adet sentetik ecza, 161,09 gram sentetik kannabinoid ve 2,05 gram metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi sağlandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bunlardan 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.