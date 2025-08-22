Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik önemli bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, A.K. isimli şüpheliden uyuşturucu satın alan S.D. ile birlikte A.K.’den toplam 10,27 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik uyuşturucu madde elde etti. Ardından A.K.’nin ikametinde yapılan araştırmalarda, 111 adet sentetik uyuşturucu, 38,78 gram metamfetamin, 2,86 gram kokain, 1,58 gram sentetik kannabinoid ve 1 hassas terazi bulundu.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yakalanan A.K., emniyette yürütülen işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Kırıkkale’deki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.