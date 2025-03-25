Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

JANDARMA OPERASYONU

Kırıkkale’de düzenlenen jandarma operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlere başlandı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelesine devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde uygulama noktasında bazı araçları durdurdu. Bu araçlardan birinde yolcu olan A.K. (26) isimli şahsın üzerinden 25 adet sentetik ecza maddesi çıktı. Diğer bir araçta bulunan H.Ö. (34) isimli şüphelinin üzerinde ise 11 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan bu iki kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.