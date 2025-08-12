Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, kamu hastanesinde çalışan bir personel, doktorların kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişi adına toplam bin 998 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza yazdığı iddiasıyla yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda uyuşturucu madde ticareti ile mücadele amacıyla çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ VE REÇETE İŞLEMLERİ

Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli olan M.T.C. isimli şüphelinin, söz konusu hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına toplam bin 998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi yazdığını belirledi.

EVDE YAPILAN ARAMA

Operasyon sırasında yakalanan şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.