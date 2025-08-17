Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, M.A. isimli kişinin uyuşturucu madde kullanmasıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddeyi temin eden şüpheliler Ö.A. ve İ.Z. tespit edilerek yakalandı.

ARALIKTA YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama işlemlerinde 120 mililitre sentetik kannabinoid seyreltici madde ve 2,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve İ.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.