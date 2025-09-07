Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

Kırıkkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yaptığı başarılı çalışmalarda, A.S. isimli şüpheliden uyuşturucu madde alan E.K. isimli çocuk şüpheliden 0,10 gram metamfetamin ele geçirdi.

UYUŞTURUCU MADDE SATISINA YÖNELİK OPERASYON

Devam eden operasyon sürecinde uyuşturucu madde satıcısı olduğu belirlenen A.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet kaynakları, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

