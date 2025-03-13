Kırıkkale’de Uyuşturucu Suçlusuna Jandarma Operasyonu

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti suçu sebebiyle kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim ediliyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespit edilmesine yönelik intensif bir çalışma yürütüyor.

OPERASYON HASANDEDE KÖYÜ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Yürütülen bu çalışmalar kapsamında Hasandede köyünde bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda “Kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından aranan T.K. (28) isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. T.K. hakkında toplamda 1 yıl 15 gün hapis cezası kesinleşmiş durumda ve gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.