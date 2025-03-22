Kırıkkale’de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve ardından mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucu madde ticaretine karşı gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda sokak satıcılarının belirlenmesine yönelik yapıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ

Yapılan operasyon sonucunda, A.U.T. ve M.E.Ö. isimli şahısların uyuşturucu uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerden uyuşturucu madde satın alan E.C.O. isimli kişiden yapılan aramada, 55 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.U.T. ve M.E.Ö., mahkemeye çıkarılarak “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklandı.