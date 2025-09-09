Kırıkkale’de Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMA
Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
ELEMENIN SONUCU YAKALAMA
Bu çerçevede gerçekleştirilen aramalarda, H.C.B isimli kişinin üzerinde 524 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.