Kırıkkale’de Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMA

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

ELEMENIN SONUCU YAKALAMA

Bu çerçevede gerçekleştirilen aramalarda, H.C.B isimli kişinin üzerinde 524 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

