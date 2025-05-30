Kırıkkale’de Yabancı Şüpheli Yakalandı

KIRIKKALE’DE IŞİD BAĞLANTILI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kırıkkale’de IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen bir yabancı uyruklu şüpheli, yakalanarak deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, IŞİD’in eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

IŞİD BAĞLANTILI ŞÜPHELİ HAKKINDA DETAYLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen K.J.K.K. isimli yabancı uyruklu şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime sevk edildi. Bu gelişmeler, Kırıkkale’deki terörle mücadele çabalarının sürdüğünü gösteriyor.