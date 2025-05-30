Kırıkkale’de Yabancı Zanlı Gözaltına Alındı

KIRIKKALE’DE DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYON

Kırıkkale’de terör örgütü DEAŞ’a karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar sürdürdü.

YABANCI UYRUKLU ZANLI YAKALANDI

Bu kapsamda örgütle bağlantısı olduğu belirlenen yabancı uyruklu K.J.K.K, kent merkezinde yakalandı. Şüpheli, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.