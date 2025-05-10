Kırıkkale’de Yağmur Nedeniyle Kaza

KAZA ANINI ANLATAN YOL DURUMU

Kırıkkale’de meydana gelen bir kaza, yağmur sonrası kayganlaşan yolda otomobilin kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Olay, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 42. kilometresinde yaşandı. Dolayısıyla yağış sonucu kayganlaşan zemin, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden oldu. H.G. yönetimindeki 35 NFC 95 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

AİLE ÜYELERİ YARALANDI

Otomobilin şarampole devrilmesiyle birlikte araçta bulunan sürücü H.G. ile yolcular E.G., A.H.G. ve Y.G. yaralandı. Olay hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralıların aynı aileden olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastaneye taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TRAFFİK İNCELEMELERİ VE SONUÇLAR

Trafik ekiplerinin kazaya ilişkin yaptığı incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yaralıların durumu ve olayın yollar üzerindeki etkileri merakla takip ediliyor.