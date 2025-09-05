Haberler

KIRIKKALE’de Yangın 1 Saatte Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI APARTMANDAKİ DURUM

Kırıkkale’deki 3 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde yaşanan olay, çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın, hızla büyüyerek çatıyı sararak önemli bir tehdit oluşturdu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yaklaşık 1 saat boyunca yoğun bir mücadele verdi ve yangını söndürmeyi başardı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER

Yangın sonucu apartmanda bazı hasarlar oluştu. Olayın nedenini belirlemek amacıyla polis ekipleri derhal inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni ve büyümesi üzerine yapılacak detaylı araştırmalar merak ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yağmur Nedeniyle Aleyna Tilki Konseri İptal

Alaşehir'de Aleyna Tilki'nin konseri, yağmur ve elektrik tehlikesi sebebiyle ertelendi. Hayranlar kalabalık alanı terk etmedi, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle etkinlik iptal edildi.
Haberler

Prof. Dr. Adem Arslan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni kararlarla, çeşitli üniversitelere rektör atamaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü de belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.