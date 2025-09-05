KIRIKKALE’de Yangın 1 Saatte Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI APARTMANDAKİ DURUM

Kırıkkale’deki 3 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde yaşanan olay, çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın, hızla büyüyerek çatıyı sararak önemli bir tehdit oluşturdu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yaklaşık 1 saat boyunca yoğun bir mücadele verdi ve yangını söndürmeyi başardı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER

Yangın sonucu apartmanda bazı hasarlar oluştu. Olayın nedenini belirlemek amacıyla polis ekipleri derhal inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni ve büyümesi üzerine yapılacak detaylı araştırmalar merak ediliyor.