Kırıkkale’de Yangın Sonucu İki Yaralı

OTOMOBİLDEKİ YANGINDA YARALANANLAR

Kırıkkale’de hareket halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda, Irmak köyü civarında gelişti. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. (46) idaresindeki 06 YUC 59 plakalı aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı.

İHBARET ÜZERİNE HIZLA MÜDAHALE

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında sürücü M.Ç. ile yanında bulunan K.Ç. (52) yaralandı. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan yaralılara, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

OTOMOBİL HURDA HALİNE GELDİ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil ise hurdaya döndü. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından araç otoparka çekildi.