Kırıkkale’de Yangın Tatbikatı Gerçekleşti

ÖĞRENCİLER ACİL DURUMLARA HAZIRLANIYOR

Kırıkkale’deki bir lisede gerçekleştirilen yangın tatbikatında öğrenciler, dumandan tahliye edilerek acil durumlara karşı bilinçlendirilmiş oldu. Kırıkkale’nin Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, acil anlarda yapılacak müdahale ve tahliye işlemlerinin uygulamalı olarak gösterildiği tatbikat oldukça gerçekçi bir havaya büründü.

İLK MÜDAHALE İTFAİYE VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNDEN

Tatbikat senaryosuna göre, okulun çatı katında gerçekleşen yangına ilk müdahale İtfaiye Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen öğrenci ve personel, itfaiye merdiveni ile üst katlardan güvenli bir şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

TATBİKAT PLANINA GÖRE HAREKET EDİLDİ

Okul yönetimi tarafından planlanan tahliye süreci çerçevesinde diğer öğrenciler, kontrollü olarak bahçedeki toplanma alanına yönlendirildi. Bu tatbikat, acil durumlarda gerekli müdahale yöntemlerine dair farkındalık oluşturmayı amaçlayarak öğrencilerin aktif katılımı ile dikkat çekici bir deneyim sunmuş oldu.