Kırıkkale’de Yasa Dışı Bahis Darpı

YASA DIŞI BAHTEN DARP VE TEHDİT OLAYI

Kırıkkale’de yasa dışı bahis nedeniyle yaşanan alacak verecek meselesi çerçevesinde darp ve tehdit edilen bir bireyin şikayeti sonrasında gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinatörlüğünde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI VE ŞÜPHELİLER

22 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda, hasta bakıcı olarak görev yapan E.K. ile iş arkadaşı E.G. arasında çıkan tartışma sonucunda, E.K. E.G.’nin kardeşi A.B. ve onunla birlikteki kişiler tarafından zorla bir adrese götürülerek darp edildiği iddia edilmiştir. E.K.’nın bu durumu yetkililere bildirmesinin akabinde, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan operasyon sonucunda, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ö.Y., O.Ş., S.Y. ve F.D., 23 Nisan günü gözaltına alındı ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakılması” suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili araştırmalar devam ederken, firari olan şüphelilerden A.B. Afyonkarahisar’da, E.G. ise Kırıkkale’de yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B., aynı suçlamadan tutuklanırken, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 1 havalı tabanca, 1 tabanca, 14 adet fişek, 1 sallama, 2 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte 533 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.