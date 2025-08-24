Kırıkkale’de Yasa Dışı Balık Avı

DENETİMLERDE YASAK AV YAPILDI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, Kapulukaya Barajı’nda gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı balık avı yapan bir kişiye idari para cezası uyguladı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Bot Timi ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaptı.

YASAK AVDA AĞ TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında A.T. (41) isimli şahsın yaklaşık 250 metre uzunluğundaki ağ ile balık avı yaptığı belirlendi. Şahıs, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet ettiği için para cezası aldı. Ayrıca balık avında kullanılan ağ muhafaza altına alındı.