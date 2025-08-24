Haberler

Kırıkkale’de Yasa Dışı Balık Avı

DENETİMLERDE YASAK AV YAPILDI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, Kapulukaya Barajı’nda gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı balık avı yapan bir kişiye idari para cezası uyguladı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Bot Timi ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaptı.

YASAK AVDA AĞ TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında A.T. (41) isimli şahsın yaklaşık 250 metre uzunluğundaki ağ ile balık avı yaptığı belirlendi. Şahıs, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet ettiği için para cezası aldı. Ayrıca balık avında kullanılan ağ muhafaza altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Yaya Araçla Çarpıştı

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 40 yaşındaki Selçuk Akgün, yolun karşısında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haberler

Kütahya’da Yangın Bitişik Evlere Sıçradı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde başlayan yangın rüzgarla yayılarak 4 komşu evi etkiledi. İtfaiye yangını söndürerek soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.