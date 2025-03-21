Kırıkkale’de Yasa Dışı Silah Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

Kırıkkale’de yasa dışı silah ticaretine yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cephaneliği hatırlatan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiriliyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda, özverili bir şekilde çok sayıda silah ve mühimmat buluyor.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ VE ARAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki bu çalışmalar kapsamında, A.A., S.A. ve M.Y. isimli şüpheli şahısların ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, büyük bir silah ve mühimmat yığınına ulaşılıyor. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 adet otomatik piyade tüfeği ve 4 adet şarjör, 1 adet otomatik tabanca ve 3 adet şarjör, 6 adet tabanca ve 14 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, 2 adet silah kilit mekanizması, 3 bin 91 adet farklı kalibrelerde tabanca fişeği, 241 adet uzun namlulu silah fişeği ve 45 adet av tüfeği kartuşu bulunuyor.

ADLİ İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtiliyor. Yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi amacıyla bu tür operasyonların devam edeceği ifade ediliyor.