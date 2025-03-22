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Kırıkkale’de Yasadışı Silahlanma Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale’de Yasa Dışı Silahlanma Mücadelesi

Kırıkkale’de güvenlik güçleri, yasa dışı silahlanma ile mücadele çerçevesinde bir şahsın ikametine operasyon düzenliyor. Operasyonda, bir adet tüfek ele geçiriliyor ve olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılıyor.

Polis Ekiplerinin Yürüttüğü Operasyon

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yasadışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında R.Y. isimli şahsın evinde arama gerçekleştiriyor. Arama sırasında 1 adet tüfek ele geçirildiği bildiriliyor. Şüpheli hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı öğreniliyor. Operasyonun, yasa dışı silahlanma ile mücadele hedefi doğrultusunda yapıldığı vurgulanıyor.

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