Kırıkkale’de Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNUŞU

Kırıkkale’de komşuları tarafından birkaç gündür haber alınamayan bir yaşlı kadın, eve giren ekipler tarafından ölü bulundu. Olay, Vatan Caddesi’nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, komşularının uzun bir süre kendisinden sessiz kaldığı 69 yaşındaki Bediha Ertan için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kapıyı açma işlemini gerçekleştirdikten sonra polis eve girdi. Burada, yaşlı kadını yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bediha Ertan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine ulaşan adli tabip, kadının hayatını kaybetme nedeninin doğal sebepler olduğunu belirledi. Ayrıca, evde yalnız yaşayan Bediha Ertan’ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yaşlı kadının ölümü, komşuların kaygılarının doğruluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Evde yalnız yaşayan yaşlı bireylerin sağlık durumlarının yakından takip edilmesi gereken bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.