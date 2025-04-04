Kırıkkale’de Zehirli Koku Küçükbaşları Telef Etti

MENFEZDEKİ KESKİN KOKU HAYVANLARI ZEHIRLEDI

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, menfezden yayılan yoğun koku sonucunda küçükbaş hayvanlardan 23’ü telef oldu. Olay, Ankara-Kırıkkale karayolunun 16’ncı kilometresindeki bir menfezde yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Sakin Ulusoy (49), her gün olduğu gibi 100 küçükbaş hayvanını otlattıktan sonra menfezden geçerken güçlü bir koku ile karşılaştı. Dere yatağından akan atık su, hayvanları olumsuz etkiledi.

TEKRAR KURTARILMA ŞANSI BULUNDULAR

Telef olan 23 hayvanın yanı sıra, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 77 hayvan kurtarılmayı başardı. Bir hayvan, telef olduğu sanılırken ekiplerin çalışmaları ile menfezden çıkarıldı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ın talimatıyla AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelere başladı. Uzmanlar, menfezden akan sudan numune alırken, telef olan hayvanlar üzerinde de çalışmalar yürütmeye başladı.

KOKUNUN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Atar, olay yerinde bulunan vatandaşlara yaptığı açıklamada, “Hayvanların ölüm nedeni, yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacak” dedi. Olayı yaşayan Sakin Ulusoy, “Hayvanların arkasından geliyordum, acayip bir koku vardı. Hayvanlar etkilendi. Hayvanları ben çıkartayım dedim ama baktım, zehirleneceğim” diyerek durumu aktardı.

MUHTAR IBADETTE YARDIMCI OLDU

Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol, olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini belirtti ve “Olay yerine geldiğimizde menfezi ve ağır kokuyu fark ettik. Ben de hayvanları kurtarmak için müdahale etmek istedim ama giremedik” şeklinde konuştu. Ayrıca, olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Köy sakinlerinden Dursun Doğan ise, jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, “Çoban bayılıyordu, neredeyse ambulansı arıyorduk” ifadelerini kullandı.