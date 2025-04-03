Kırıkkale’de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

KAZA YERİNDE YAŞANANLAR

Kırıkkale’de meydana gelen zincirleme kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 62. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 06 KTZ 30 plakalı otomobil ile N.U. kontrolündeki 41 AGT 506 plakalı otomobil çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından savrulan ikinci araç, emniyet şeridinde park halindeki 06 DH 4668 plakalı başka bir araca çarptı. Kaygan yol koşulları, kazanın oluşmasında önemli bir faktör oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbar sonrasında sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sürücü A.K., kazayı yara almadan atlattı. Ancak, araçta bulunan E.İ.K., D.K. ve F.A.K. ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ARAÇLAR OTOPARKA KALDIRILDI

Kaza sonrası trafik ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışında aksamalar yaşandı.