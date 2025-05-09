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Kırıkkale Delice’de kaza gerçekleşti

KAZA BİLGİLERİ

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı bir kaza yaşandı. Kaza, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, S.Ç. idaresindeki 06 CZB 842 plakalı otomobil, Ö.F.S. yönetimindeki 54 YV 357 plakalı Mercedes hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

YARALANMA DURUMU

Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME SÜRECİ

Trafik ekipleri, kazanın ardından olay yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Araçlar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin ayrıntılı inceleme başlatıldığı belirtiliyor.

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