Haberler

Kırıkkale Delice’de Kaza Meydana Geldi

OTOMOBİL İLE HAFRİYAT KAMYONU ÇARPIŞTI

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Çerikli beldesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.Ç. yönetimindeki 06 CZB 842 plakalı otomobil, Ö.F.S. idaresindeki 54 YV 357 plakalı Mercedes hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye taşındı ve tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Kazaya dair detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İnstagram’a Erişim Sorunları Yaşanıyor

Instagram kullanıcıları, 9 Mayıs Cuma günü erişim sorunlarıyla karşılaştı. Uygulama, teknik arızalar veya yoğunluktan dolayı açılmadı. Sorunun nedeni merak ediliyor.
Haberler

Bolu Kartalkaya Yangın Komisyonu Süresi Uzatıldı

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturmayı yürüten TBMM Araştırma Komisyonu'nun görev süresi bir ay daha uzatıldı. 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.