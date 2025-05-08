Kırıkkale Delice’de Kaza Meydana Geldi

OTOMOBİL İLE HAFRİYAT KAMYONU ÇARPIŞTI

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Çerikli beldesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.Ç. yönetimindeki 06 CZB 842 plakalı otomobil, Ö.F.S. idaresindeki 54 YV 357 plakalı Mercedes hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye taşındı ve tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Kazaya dair detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.