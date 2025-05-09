Kırıkkale’den Hacca Gidenler Dua Etti

HACILARINA DUALARLA UĞURLANMA ANLAMLI OLDU

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir programda, kutsal topraklara uğurlanan 180 hacı adayı, dualar eşliğinde yola çıktı. Vali Mehmet Makas, hacı adaylarına Kırıkkale, Türkiye ve mazlum coğrafyalar için dua etmeleri gerektiğini söyledi. Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Nur Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar yapıldı. Hacı adayları, aileleriyle vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.

DUALARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Vali Mehmet Makas, hacı adaylarına hitap ederek, sadece Kırıkkale için değil, Türk milleti, ümmet-i Muhammed ve mazlum coğrafyalar için de dua etmelerini istedi. “Şehitler diyarı Kırıkkale’nin hacı kafilesi, hocalarımızın rehberliğinde yekvücut bir şekilde gidip inşallah sağ salim döner” diyen Makas, hacı adaylarından bol bol dua etmelerini talep etti. İslam coğrafyasının zorluklarına dikkat çeken Vali Makas, “Kırıkkale’miz, aziz milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için dua edin. Bu millet azizdir, sancaktardır. Yeniden dünyaya nizam vermesi ve lider ülke olması için dua edin” sözleriyle toplumu bilgilendirdi.

MÜFTÜ’DEN TEŞEKKÜR

İl Müftüsü Mustafa Topal, Vali Makas’a teşekkür ederek, “Valimiz Sayın Mehmet Makas beyefendiye sizler adına huzurunuzda çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gecenin bu vaktinde hacılarımızla birlikte olması kelimelere sığmayan bir güzellik, bir mutluluktur” dedi. Topal, hac ibadetinin manevi anlamını da vurgulayarak, “Mekke’ye varıp Allah’ın misafiri olacaksınız. Mekke’ye vardığınızda bilin ki ev sahibi yüce Rabbimizdir. Allah’ımız cömerttir, kulunu çok sever. Onun için bol bol dua edin” şeklinde konuştu.

HAC ADAYLARININ DUYGULARI

Hacı adayları ise yıllardır bekledikleri hac ibadetine kavuşmanın sevincini yaşadı. Dualarla kutsal topraklara uğurlanan adaylar duygularını paylaştı. Hacı adayı Halil Aval (60), 14 yıl aradan sonra hacca gitmenin mutluluğunu ifade ederek, “Cenab-ı Allah beni 14 yıl sonra hacca davet etti. Heyecanlıyım. Cenab-ı Allah’tan buradaki herkese iyilikler, güzellikler nasip etsin” dedi. Hacı adayı Elif Öztürk (69) ise 15 senedir beklediğini belirterek, “Allah’ın izniyle oğlumla gidiyorum, çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Herkese nasip etsin” diyerek sevinç yaşadı. Diğer hacı adayı Behiye Bener (73) ise, “Çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. Allah cümlesine nasip etsin inşallah” sözleriyle hislerini dile getirdi.