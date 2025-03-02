Son Dakika Haberler

Kırıkkale FK, 7 Eylül’ü 2-1 Yendi

kirikkale-fk-7-eylul-u-2-1-yendi

KIRIKKALE FK MAÇTA GALİP GELDİ

TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında Kırıkkale FK, kendi sahasında 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşmanın hakemlerini Berkay Ağış, Abdullah Melih Karaduman ve Sabri Emre Tekin yönetti.

KOÇAL VE TAKIM DÜZENİ

Kırıkkale FK kadrosu şu oyunculardan oluşuyordu: Onur Behiç Özalgın, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal (dk. 57’de Behlül Aydık), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar (dk. 90’da Fırat Sarı), Buğra Şahiner (dk. 46’da Sergen İlhan), Emre Keleşoğlu, Ömer Turan (dk. 46’da Abdulkadir Korkut), Seyit Mehmet Söğüt (dk. 63’te Bahattin Köse) ve Burak Avşar.

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ise şu şekilde sahada yer aldı: Tolgahan Acar, Erdinç Çepoğlu, Üstün Bilgi, Ayhan İmir (dk. 74’te Bünyamin Yavaşoğlu), Egehan Gök (dk. 68’de Furkan Ceylan), Umut Sözen, Berat Onur Pınar, Arda Köksal, Serkan Yeşilyurt (dk. 82’de Yunus Emre Atsız), Mert Önal ve Mehmet Berber.

GOLLER VE MAÇINÖZETİ

Maçta golleri Kırıkkale FK adına Nurettin Çağlar (dk. 21 ve dk. 62) kaydetti. 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.’nin tek golü ise Üstün Bilgi (dk. 56) tarafından atıldı. Kırıkkale FK, bu galibiyeti ile önemli bir üç puan elde etti.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Fenerbahçe Antalyaspor Maçı Canlı İzleme Rehberi

Fenerbahçe ve Antalyaspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar, kesintisiz HD yayın linklerini araştırıyor. Maçın yayın durumu merakla bekleniyor.
Son Dakika Haberler

Üzgünüm, yeniden yazmam için bir başlık sağlamadınız. Lütfen değiştirilmesini istediğiniz başlığı yazın

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. Ölümü, Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı; yaşamı ve eserleri yeniden hatırlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.