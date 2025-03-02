Kırıkkale FK, 7 Eylül’ü 2-1 Yendi

KIRIKKALE FK MAÇTA GALİP GELDİ

TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında Kırıkkale FK, kendi sahasında 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşmanın hakemlerini Berkay Ağış, Abdullah Melih Karaduman ve Sabri Emre Tekin yönetti.

KOÇAL VE TAKIM DÜZENİ

Kırıkkale FK kadrosu şu oyunculardan oluşuyordu: Onur Behiç Özalgın, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal (dk. 57’de Behlül Aydık), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar (dk. 90’da Fırat Sarı), Buğra Şahiner (dk. 46’da Sergen İlhan), Emre Keleşoğlu, Ömer Turan (dk. 46’da Abdulkadir Korkut), Seyit Mehmet Söğüt (dk. 63’te Bahattin Köse) ve Burak Avşar.

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. ise şu şekilde sahada yer aldı: Tolgahan Acar, Erdinç Çepoğlu, Üstün Bilgi, Ayhan İmir (dk. 74’te Bünyamin Yavaşoğlu), Egehan Gök (dk. 68’de Furkan Ceylan), Umut Sözen, Berat Onur Pınar, Arda Köksal, Serkan Yeşilyurt (dk. 82’de Yunus Emre Atsız), Mert Önal ve Mehmet Berber.

GOLLER VE MAÇINÖZETİ

Maçta golleri Kırıkkale FK adına Nurettin Çağlar (dk. 21 ve dk. 62) kaydetti. 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.’nin tek golü ise Üstün Bilgi (dk. 56) tarafından atıldı. Kırıkkale FK, bu galibiyeti ile önemli bir üç puan elde etti.