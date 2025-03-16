Kırıkkale FK ve Mardin 1969 Spor Berabere Kaldı

MAÇIN SONUCU VE DETAYLARI

TFF 3. Lig 4. Grup 24. haftasında Kırıkkale FK, kendi sahasında Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma, her iki takımın da sahada sergilediği mücadele ile dikkat çekti.

KİRİKKALE FK ARA KADRO

Kırıkkale FK takımında kalede Onur Behiç Özalgan görev aldı. Savunma hattında Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal ve Sergen İlhan yer aldı. Orta sahada ise Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar, Emir Açıkgöz ve Emre Keleşoğlu görev yaptı. İleri uçta Seyit Mehmet Söğüt ve Abdulkadir Korkut mücadele etti. Değişikliklerle birlikte Muharrem Öner, Buğra Şahiner ve Behlül Aydın maçta forma giydi.

MARDİN 1969 SPOR ARA KADRO

Mardin 1969 Spor’un kalecisi İsmail Cengiz, defansif pozisyonda Serdar Yiğit, Berkan Ünal ve Ali Kemal Özkan yer aldı. Orta sahada İslam Çerioğlu ve Umut Dilek gibi isimler mücadele etti. İleri uçta Aykut Sarıdoğan ve Barış Sağır forma giydi. Takımda yapılan değişikliklerle Ahmet Teker, Serkan Köse, Abdulsamet Kırım, Murat Şevik, Mustafa Acar ve Ahmet Can Özdemir maça dahil oldu.

GOLLER VE CEZALILAR

Kırıkkale FK’nın golleri Osman Arslantaş tarafından 11. ve 66. dakikalarda atıldı. Mardin 1969 Spor ise Umut Dilek’in 72. dakikada ve Mustafa Acar’ın 90+6. dakikada bulduğu gollerle eşitliği sağladı. Maçtaki sarı kartlar ise Kırıkkale FK’dan Sergen İlhan ve Emir Açıkgöz ile Mardin 1969 Spor’dan Umut Dilek, Serkan Köse, Ahmet Teker ve İslam Çerioğlu tarafından alındı.