Kırıkkale, Gelişmiş Sanayi Şehri

MAHMUT ARIKAN KIRIKKALE’DE KONGREDE KONUŞTU

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 7’nci Olağan İl Kongresi’ne katılmak amacıyla Kırıkkale’yi ziyaret etti. Kongrede konuşma yapan Arıkan, Kırıkkale’yi sanayi yatırımları ile ön plana çıkan bir şehir olarak tanımlayarak, “Bir zamanlar Kırıkkale demek, refah ve huzur demekti. Fakat ne yazık ki bugün gördüğümüz manzara bundan çok uzakta. Ankara’nın hemen yanı başındayız. Buna rağmen bu güzel ilimiz, merkezi bütçeden hak ettiği yatırımları alamıyor” ifadelerini kullandı.

MAZLUMLARIN SESİ DİPLOMASİ MASALARINDA DUYULMUYOR

Dünyada yaşanan büyük zulümler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Arıkan, “Her konuda sesi çıkan yöneticilerimizin bu konuda sesi çıkmıyor. Gazze yanarken hala masa başında yazılan senaryolarla meşgulüz. Tweet atmakla ve kınama mesajı yayımlamakla meşgulüz. Gazze’de katil İsrail’in durmaya, dünyanın da İsrail’i durdurmaya maalesef niyeti yok. Ülkemiz, bölge ülkeler ve dünya sessiz. Mazlumların feryadı diplomasi masalarında yok sayılıyor. Kadın ve çocukların gördüğü zulüm, sent hesaplarıyla örtülüyor. Gazze’nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor. Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

YENİDEN SEÇİLDİ

Kongre sonunda, İl Başkanı Veysel Kutluca’nın yeniden seçildiği bilgisi verildi.