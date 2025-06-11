Kırıkkale Jandarma Ekipleri Hükümlüleri Yakaladı

JANDARMA OPERASYONLARI SONUCU YAKALAMALAR

Kırıkkale jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlarla aranan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Alınan bilgilere göre, jandarma tarafından aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.O. (31) gözaltına alındı.

ETİLER MAHALLESİ’NDE İKİNCİ YAKALAMA

Ekiplerin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise Etiler Mahallesi’nde “nitelikli yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından aranan A.K. (45) yakalandı. A.K., hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası mevcut olması dolayısıyla, gerekli işlemlerin ardından tutuklandı. Her iki hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.