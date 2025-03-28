Kırıkkale Kazasında Araç Ters Döndü

KAZA BİLGİLERİ

Kırıkkale’deki bir trafik kazasında, orta refüje düşen araç ters döndü ve otomobildekiler kazadan yara almadan kurtuldu. Ramazan Bayramı tatilinin başladığı ilk günde, Kırıkkale-Ankara karayolunda trafiğin yoğun olduğu bir zamanda bu olay gerçekleşti.

KAZA SEBEBİ

Kırıkkale-Ankara kara yolunda seyir eden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje devrildi. Kazanın ardından hemen olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve yolcular, kazayı hasarsız atlatmayı başardı.

UYARI VE ÖNLEMLER

Yetkililer, bayram trafiğinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yaptı. Bu tür kazaların önlenmesi için dikkatli olunması gereken bir konu olduğu belirtildi.