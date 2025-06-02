Kırıkkale Kültür Evi Açılacak

KÜLTÜR VE SANAT EVİ AÇILIYOR

Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, Ankara’da Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi’nin faaliyet geçeceğini duyurdu. Kırklara Kültür ve Sanat Evi hakkında açıklamalar yapan Yücekaya, Ocak 2022’de kurulan federasyon aracılığıyla Kırıkkale’de, Ankara’da, Bursa’da, İstanbul’da ve yurt dışında temsilcilikler ile Kırıkkaleli vatandaşlara destek verdiklerini belirtti. Yücekaya, Ankara Valiliği’ne başvurarak, Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi için gerekli yasal izinlerin alındığını ve projeye başlandığını ifade etti.

KIRIKKALELİLERİN SAYISI YÜKSEK

Yücekaya, “Ankara’da yaşayan en az 300 bin Kırıkkaleli bulunuyor. Ankara’daki nüfusumuz neredeyse Kırıkkale’den fazla. Biliyorsunuz biz 1989 yılına kadar Ankara’ya bağlıydık. Vilayet olduktan sonra Ankara ile bağımız hiç kopmadı. Çünkü biz 43 vilayeti Ankara’ya bağlayan bir geçiş ve kavşak noktasıyız. Kırıkkale, Ankara’nın doğudan giriş kapısıdır.” dedi. Kırıkkale’nin ve Kırıkkalelilerin birleştirici bir özelliği olduğunu vurgulayan Yücekaya, “Federasyon olarak faaliyetlerimizle Kırıkkale lobisini Ankara’da ve Türkiye’nin dört bir yanında güçlendirmek istiyoruz, bunu da başaracağız. Kültür ve Sanat Evimiz bunun en önemli adımı olacak.” şeklinde konuştu.

Kültür ve Sanat Evi’nde bir kadın kooperatifi bulunacağını ve Kırıkkale’nin köyleri ile ilçelerinde üretilen tarımsal ürünlerin bu kooperatifte satışının yapılacağını aktaran Yücekaya, ayrıca konaklama odaları ve toplantı salonlarının da Kültür ve Sanat Evi’nde yer alacağını belirtti.