Kırıkkale Valisi: Kadın, Merhametin Sembolüdür

VALİ MAKS’TAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekiyor. Bu özel günün, kadınların eşitlik, özgürlük ve daha iyi yaşam şartları için verdikleri mücadelelerin simgesi olduğunu belirtiyor.

KADINLAR, AİLENİN TEMELİDİR

Makas, mesajında, “Ülkemizin ve toplumumuzun kalkınmasında, geçmişte olduğu gibi bugün de özveriyle çalışan kadınlarımız, sosyal hayatımızı şekillendiren en değerli varlıklarımızdır. Nasıl ki toplumun temeli aile ise ailenin de temeli kadındır” sözleriyle kadınların toplumsal yapıdaki rollerine vurgu yapıyor. “Kadın, yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakarlığın sembolüdür” diyerek, kadınların toplum üzerindeki etkilerine değiniyor.

TARİHSEL FEDAKARLIKLAR

Vali Makas, Türk kadınlarının tarih boyunca vatan için büyük fedakarlıklar gösterdiğini aktarıyor. “Kadınlarımız, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, gerektiğinde düşmana karşı bizzat mücadele vermiştir” ifadesini kullanıyor. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünü hatırlatarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor ve sevgiyle saygı dileklerini iletiyor.