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Kırıkkale Valisi Makas Çocuklarla İftar Yaptı

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VALİ MAKAS ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde bulunan çocuklarla bir araya gelerek iftar yemeği gerçekleştirdi. İftar sonrası çocukların eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Vali Makas, onların geleceğe yönelik planlarını dinledi ve keyifli bir sohbet yaptı.

ÇOCUKLARA DESTEK VEREN ZİYARET

Makas çifti, çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğunu paylaşmayı öncelik haline getirdi. Yapılan ziyarette, Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, çocuklarla birlikte keyifli anlar yaşadı. Ziyaretin sonunda, hatıra fotoğrafı çektiren Makas çifti, çocuklara teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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