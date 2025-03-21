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Kırıkkale Valisi Makas’tan İftar Programında Konuşma

KIRIKKALE VALİSİNDEN RAMAZAN MESAJI

Kırıkkale’de düzenlenen iftar programında Vali Mehmet Makas, Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Katıldığı etkinlikte, “Ramazan-ı Şerif’in birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum” şeklinde bir mesaj iletti.

KARADENİZLİLER DERNEĞİ PROGRAMI

Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin gerçekleştirdiği iftar programında, Vali Makas, Ramazan’ın manevi boyutuna vurgu yaptı. Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, “Peygamber Efendimizin müjdelediği bu mübarek ayın son on gününe erişmiş bulunuyoruz. Sizlerle bir arada olmak büyük bir mutluluk” dedi.

DUA İLE SON BULDU

Dernek yöneticileri ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşen program, İl Müftüsü Mustafa Topal’ın yaptığı dua ile sona erdi.

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