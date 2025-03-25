Kırıkkale Valisi’nden İftar Programında Anlamlı Konuşma

VALİ MAKAS’TAN EMNİYET TEŞKİLATI’NA TEŞEKKÜR

Kırıkkale’de, Emniyet Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programında Vali Mehmet Makas bir konuşma gerçekleştirdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde yapılan etkinlikte, “Memleketimizde bayrak inmiyor, ezan susmuyorsa, bunun baş kahramanları Emniyet Teşkilatımız, jandarmamız ve askerimizdir” ifadelerini kullandı. Vali Makas, huzur ve güven için fedakarca görev yapan emniyet personeline teşekkür etti.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE GÖREV BİLİNCİ

İftar programında bir araya gelen Vali Makas, polis memurlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi. “Mübarek Ramazan ayının cehennem azabından kurtuluş günleri olan son günlerinde sizlerle birlikte iftar yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Huzurumuzun ve rahatlığımızın sebebi, her birinizin görevini en iyi şekilde yapmasından kaynaklanmaktadır” diyen Vali Makas, bu zorlu görevi başarıyla sürdüreceklerine inandığını belirtti.

İFTAR PROGRAMINA KATILIM YOĞUNDU

İftar programına katılanlar arasında Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ile çok sayıda emniyet mensubu yer aldı. Bu etkinlik, Kırıkkale’deki emniyet teşkilatının önemini vurgulayarak toplumsal huzuru sağlama yolunda atılan adımları pekiştirdi.