Kırıkkale Valisi Yeni Kampüsü Duyurdu

YENİ KAMPÜSÜN BÜYÜMESİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, planlanan İl Özel İdaresi Kampüsü’nün alanının 92 bin 300 metrekareye çıkarıldığını ve bu projeden elde edilecek 5 milyar TL kaynağın, köylerin 15 yıllık yatırım ihtiyacını karşılayacağını duyurdu. Vali Makas, İl Özel İdaresi’nin mevcut kampüs alanının 29 bin metrekareden genişletilerek toplamda 92 bin 300 metrekareye ulaşacağını belirtti. Ayrıca, projenin bir parçası olarak 55 bin metrekarelik yeni bir kampüsün de şehre kazandırılacağı bilgisini verdi.

YENİ KAMPÜSTEKİ İHTİYAÇLAR

Yeni kampüs içerisinde 10 bin 200 metrekarelik bir hizmet binası, 4 bin 800 metrekarelik atölye ve ambar, 430 metrekarelik akaryakıt istasyonu ile 100 metrekarelik işçi lokali ve nizamiye binasının yer alacağını ifade eden Vali Makas, Yaşam Alanı Projesi ile toplamda 2 bin 500 konut ve 25 bin metrekarelik ticari alanın planlandığını sözlerine ekledi. “Proje hayata geçtiğinde yaklaşık 5 milyar TL kaynak elde edilmesi hedefleniyor. Bu kaynağı köylerimizin alt ve üst yapı çalışmalarında kullanarak kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla köylerin 15 yıllık yatırım ihtiyacı karşılanacak” dedi.

KÖYLERE KESİNTİSİZ HİZMET

Makas, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeyle köylere kesintisiz ve etkin hizmet verilecek. Hem yeni kampüsle kurumsal yapımız güçlenecek hem de Yaşam Alanı Projesi sayesinde köylerimizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları uzun vadede karşılanacak. Kırıkkale, kırsal kalkınma anlamında Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmaya imza atıyor” şeklinde konuştu.