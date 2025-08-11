Haberler

Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

YARALIYA ULAŞMA ÇALIŞMALARI

Muş’un Azıklı köyü kırsalında, dağlık bir alanda düşerek sağ ayağını kıran 25 yaşındaki bir birey, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Olay sonrası, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, bölgedeki zorlu arazi şartlarına rağmen koordineli bir şekilde harekete geçti.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE SEVK

İhbarın ardından olay yerine yönlendirilen ekipler, yaralı kişiye ulaşmak için kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde, yaralı birey 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilirken Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Deprem Sonrası Tüm Kurumlar Görevde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'daki depremin ardından AFAD ve diğer kuruluşların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu ve hayatını kaybeden yaşlı vatandaş için taziyelerini paylaştı.

