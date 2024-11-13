Kırım’da Suikast: Rus Asker Öldürüldü

RUSYA’DA TERÖR SALDIRISI İDDİASI

Rusya Soruşturma Komitesi’nden gelen bilgilere göre, Kırım’a bağlı Sivastopol kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askerin bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası “terör saldırısı” ile ilgili bir soruşturma açıldığı duyuruldu.

SUİKASTE UĞRAYAN KOMUTAN

Ukrayna medyası, meydana gelen saldırıda Rus donanmasının Karadeniz Filosu’na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı olan Valery Trankovsky’nin öldüğünü, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından düzenlendiğini aktardı. Suikaste uğrayan Trankovsky, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosu’ndaki füzelerin kullanılma emrini veren bir komutan olarak “savaş suçlusu” kabul edildiği de ifade edildi.