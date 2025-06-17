Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Artış Gösteriyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nde Artış Uyarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Orhan Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında geçen yıla göre bir artış yaşandığını vurguladı. “Ülkemizde son 20 yılda görülen toplam KKKA vaka sayısının 15-20 bin civarında olduğunu biliyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı her yıl ülkemizde 1000’e yakın vaka ve 50’ye yakın ölüme neden oluyor” diye belirtti. Prof. Dr. Yıldız, havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarının görünmeye başlandığını ifade etti.

Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar Gündemde

Kene kaynaklı ölümlerin ardından enfeksiyon hastalıklarının yeniden ön plana çıktığını aktaran Prof. Dr. Yıldız, “Covid-19 döneminde de benzer şekilde enfeksiyon hastalıkları ön plana çıkmıştı. Şimdi de onunla kıyaslanamayacak kadar az olmakla birlikte KKKA ile birlikte enfeksiyon hastalıkları gündeme geldi” dedi. Kenelerin dünyada yaygın olarak bulunduğunu belirten Yıldız, “Keneleri tamamen temizlemek mümkün değil. Parklar, bahçeler ve insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerin ilaçlanması gerekir ama tam olarak yok etmek mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.

Yanlış Bilgilendirmelere Dikkat Çekildi

Prof. Dr. Yıldız, hastalığın kene ısırıklarının 1000’de 1’inde görüldüğüne vurgu yaparak, “Her kene ısırması hastalık anlamına gelmiyor. Uçaktan kene atıldığına dair spekülatif haberler ve yanlış bilgilendirmeler yapılıyor” dedi. 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de KKKA vaka sayısında artış yaşandığını belirten Yıldız, “Bu yıl belki önceki yıllara göre vakaların daha fazla olabileceğini düşünüyoruz” sözlerini kullandı.

Dikkat Edilmesi Gereken Bölgeler

Kenenin Tokat ve civarında çok yaygın olduğunu söyleyen Yıldız, “Her kene ısırığının KKKA hastalığına neden olduğu yanlış bir düşünce. Virüsü taşıyor olması gerekiyor. Eğer virüsü taşımıyorsa herhangi bir bulaştırıcılık söz konusu olmuyor” diye açıkladı. Virüs taşıyan kenelere karşı özellikle Tokat, Çorum, Sivas, Yozgat ve Kayseri’nin kuzey ilçelerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. “Bu bölgelerdeyseniz daha dikkatli olmanız gerekiyor” ifadeleriyle uyarısını tamamladı.