Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Artıyor

ARTAN KIRMIZI KONGO VAKA SAYILARI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Orhan Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında geçen yıla göre artış olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yıldız, “Ülkemizde son 20 yılda görülen toplam KKKA vaka sayısının 15-20 bin civarında olduğunu biliyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı her yıl ülkemizde 1000’e yakın vaka ve 50’ye yakın ölüme neden oluyor” dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarının artış gösterdiğini ifade eden Yıldız, kene kaynaklı ölümlerle enfeksiyon hastalıklarının yeniden gündemde olduğunu belirtti.

KENE KAYNAKLI HASTALIKLARIN TEHLİKESİ

Prof. Dr. Yıldız, “Covid-19 döneminde de benzer şekilde enfeksiyon hastalıkları ön plana çıkmıştı. Şimdi de bununla kıyaslanamayacak kadar az olmakla birlikte KKKA ile birlikte enfeksiyon hastalıkları gündeme geldi. Keneler bölgemizde ve dünyada yaygın olarak bulunmakta. Keneleri tamamen temizlemek mümkün değil. Parklar, bahçeler ve insanların yoğun olarak gittikleri yerlerin ilaçlanması gerekiyor ancak tamamen yok etmek söz konusu değil.” dedi. Kenelerin sadece insanlardan ya da sıcak kanlı hayvanlardan kan almak için yapıştığını söyleyen Yıldız, kene ile taşınan hastalıkların KKKA dışında tifüs benzeri hastalıklar ve kene kaynaklı beyin iltihabı gibi pek çok hastalığa neden olabileceğine dikkat çekti.

YANLIŞ BİLGİLER VE RİSKLER

Prof. Dr. Yıldız, hastalığın kene ısırıklarının 1000’de 1’inde görüldüğünü, her kene ısırmasının hastalık anlamına gelmediğini vurguladı. “Uçaktan kene atıldığı gibi spekülatif haberler, yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Biz, 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de vaka sayılarında artış görüyoruz. Bu yıl belki önceki yıllara göre vaka sayısı fazla olacak gibi.” diyen Yıldız, KKKA’nın her bulaşan 100 kişiden 5’inin ölümüne neden olabileceği konusunda uyardı.

DİKKAT GEREKEN BÖLGELER

Kenenin Tokat ve çevresinde çok yaygın olduğunu ifade eden Yıldız, “Her kene ısırığının KKKA hastalığına neden olduğu yanılgısı var. Virüsü taşıyor olması gerekiyor. Virüsü taşımıyorsa herhangi bir bulaştırıcılık söz konusu olmayacaktır. Bu oran çok düşük. Tokat, Çorum, Sivas, Yozgat ve Kayseri’nin kuzey ilçeleri dikkat edilmesi gereken bölgeler.” dedi.