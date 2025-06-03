Kırım Köprüsü’ne Özel Operasyon Gerçekleşti!

UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ’DEN YENİ OPERASYON

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım’a giden Kırım Köprüsü’ne yönelik yeni bir özel operasyon düzenlediğini duyurdu. Su altında gerçekleştirilen bu saldırı sonrası köprünün “kullanılamaz hale geldiği” bilgisi verildi. SBU, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu – bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü.” ifadelerine yer verdi.

HAFİF HASARINDA ETKİSİ

Patlayıcıların bin 100 kilogram TNT’ye eşdeğer bir etkiye sahip olduğu ve destek yapılarının ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı. Bu saldırı, geçtiğimiz pazar günü Rusya’nın nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı geniş çaplı İHA operasyonunun hemen ardından yapıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Köprüsü’nü yeniden hedef aldıklarını belirterek, patlama anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

KIRIM KÖPRÜSÜ’NÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Rusya tarafından yapılan açıklamada ise köprüdeki trafiğin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Uzunluğu 19 km olan Kırım Köprüsü, Rusya’nın ana karası ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan tek yol olarak kritik bir öneme sahip. Köprü üzerinde hem otoyol hem de demiryolu bulunuyor.