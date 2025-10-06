Kırım Savaşı’nın Tarihi ve Jeopolitik Önemi

Bundan tam 172 yıl önce, 4 Ekim 1853’te, Rus orduları Eflak ve Boğdan’ı işgal edince Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’ya savaş ilan etti. Beş ay sonra, Rus donanması Osmanlı filosunu Sinop’ta yok etti ve bu olayın ardından İngiltere ile Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’na destek vermek için Kırım Savaşı’na katılmaya karar verdi. Kırım Savaşı, Avrupa’nın büyük güçlerinin dahil olduğu çağdaş savaşların ilkiydi ve askeri teknoloji ile diplomatik dengeler açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Savaş, Osmanlı, İngiltere ve Fransa’nın zaferi, Rusya’nın yenilgisiyle sona erdi. 1856’da imzalanan Paris Antlaşması ile biten savaş, yalnızca askeri bir çatışma değil, aynı zamanda 19. yüzyıldaki güç dengelerini de yeniden şekillendiren jeopolitik bir olay oldu. Kırım Savaşı başladığında, Osmanlı İmparatorluğu “hasta adam” olarak adlandırılan dönemin Çarı I. Nikolay tarafından yönetiliyordu. Fransa’nın lideri İmparator III. Napoleon, İngiltere’de ise Kraliçe Victoria 63 yıl tahtta kalmayı sürdürecekti.

DELİL VEİDDATLER

Osmanlı İmparatorluğu, uzun süredir bölgesinde ve dışında güç kaybediyordu. Rusya, Ortodoks Hristiyanların haklarını koruma iddiasıyla hareket ederken, Fransa’nın da Katolikler için destek talep ettiği biliniyordu. Protestan İngiltere ise Rusya’nın güçlenmesine karşıydı. 1783’te Kırım’ı ilhak eden Rusya, Kırım Tatarlarını göçe zorlamıştı. İşte bu koşullarda Kırım Savaşı başladı. King’s College Üniversitesi’nde deniz tarihi eğitimi veren Profesör Andrew Lambert, savaşın Kırım Yarımadası açısından önemine dikkat çekiyor: “Kırım Savaşı olarak adlandırılıyor ama mesele Kırım değil. Kırım, İngilizler için ekonomik açıdan da ilgi çekici değil. Bu savaş, Rusya’nın deniz üssünü yok etmek ile alakalıydı.”

KIRMIZI ÇİZGİLER

Doç. Dr. Candan Badem, savaşın bölgesel etkilerini vurguluyor ve “Baltık Denizi’nden Karadeniz’e, Kafkaslardan Tuna boylarına kadar geniş bir coğrafyada yapıldı” diye ekliyor. Ayrıca Kırım’da Ruslar, Akyar (Sivastopol) kasabasına büyük bir deniz üssü kurdu. Prof. Dr. Hakan Kırımlı, “Oraya Yunanca isim verdiler: Sevastopolis. İmparator şehri gibi tercüme edebiliriz.” diyor. Buna ek olarak, Rusya’nın İstanbul’a ulaşma hayali, Kırım’daki donanmanın güçlendirilmesine zemin hazırladı.

STRATEJİK HESAPLAR

19. yüzyılın ortalarında Ortodoks ve Katolik Hristiyanlar arasında kutsal mekanlar üzerindeki hak iddiaları konusundaki çatışmalar yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu, Kudüs’teki Hristiyanlara ait kutsal mekanların kontrolünde Katolikleri desteklemesi nedeniyle Rusya’nın tepkisini çekti. Rusya, Osmanlı topraklarındaki Ortodoksları koruma iddiasında bulunduğunda Osmanlı buna karşı çıktığını belirtiyor. Badem, Rusya’nın Osmanlı’ya baskı yapmak için Prut Nehri’ni geçip Bükreş’e kadar ilerlediğini vurguluyor. İngiltere ve Fransa’nın savaşa girmekte neden geç kaldığına dair Lambert, “Çünkü Baltık Denizi’nde buzlar o zaman erir. Böylece İngiltere’nin ana filosuyla Rusya’nın limanlarına saldırabilirsiniz.” diyor.

SAVAŞIN SONU VE ETKİLERİ

Osmanlı İmparatorluğu ile müttefikleri, Rusya’yı yenerek savaşı kazandı. Badem, Rusya’nın kendi gemilerini batırarak Sivastopol Limanı’nın girişini kapattığını, bu durumun müttefiklerin karadan çıkarma yapmasını sağladığını aktarıyor. Badem, “Hem Karadeniz filosunu kaybeden hem de dışarıyla Baltık Denizi üzerinden ticareti kesilen Rusya, savaşı daha fazla sürdüremedi.” diyor. Savaş sonunda pek bir sınır değişikliği olmaksızın Kırım tekrar Rusya’nın eline geçti. Ancak Rusya, Eflak ve Boğdan’ı Osmanlı’ya geri verirken, düşmanlarıyla iş birliği yapmış gibi görünen Kırım Tatarlarına baskı uyguladı.

Kırım Tatarlarının Osmanlı’ya büyük göçü, savaşın sonuçlarından biriydi. Badem, savaş sonrası Kırım’daki demografik değişimlerin sonucunda, “Kırım’da Kırım Tatarları nüfusun mutlak çoğunluğunu ilk defa o zaman kaybetti.” diyor. Kırım savaşı sonrası Osmanlı, dış borç alarak modernleşme sürecine girdi. Badem, bu süreçte Osmanlı’nın dış borç serüveninin başladığını ve bu borçların geri ödenmesinin 1950 yılını bulduğunu belirtiyor. Savaşın etkisiyle, Osmanlı dışarıdan köle ticaretini yasakladı ve Rusya’da da reform süreçleri başladı.

GİZLİ KAYIPLAR VE KAYDEDİLENLER

Andrew Lambert, Marx ve Engels’in Kırım Savaşı ile ilgili yazılarının Osmanlı yanlısı olduğunu belirterek, bu iki düşünürün savaşın karakteri ve sürecine dair önemli gözlemleri olduğunu ifade ediyor. Kırım Savaşı, yalnızca askeri değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik değişimlerin de belirleyicisi oldu. Florence Nightingale’in hemşirelik reformları, savaş sonrası sahra hastanelerinin gelişimine ilham verdi. Sonuç olarak, Kırım Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun reform süreci ve Rusya’daki reform girişimleriyle birlikte, jeopolitik dengeleri kalıcı şekilde etkileyen bir dönem olarak tarihe geçti. Kırım, çeşitli güçlerin kontrolü altında her dönemde önemli bir konumda bulundu ve bugün hala stratejik bir öneme sahip.