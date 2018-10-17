Kırım’da patlama: 10 ölü, 40 yaralı

Kırım’da okulda yaşanan az sıkışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 10 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan bir okulda meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Emniyet birimlerince yapılan açıklamada, Kırım’daki bir yüksekokulda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye bilgi veren yerel kaynaklar, patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını belirtti.

HABERTURK